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Samsun'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Samsun'da evinde iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı Ş.G. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:26
Samsun'da Kenevir Yetiştiren Zanlı Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evinde kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlı Ş.G.'nin ikametinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisi üzerine kapsamlı bir çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada, toplamda 68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı led, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, ayrıca kurusıkı tabanca ve 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ş.G., işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı...

Samsun'un İlkadım ilçesinde, evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 68 gram esrar, 43,50 gram esrar tohumu, 6 kök kenevir bitkisi, 3 ısıtıcı led, havalandırma sistemi, iklimlendirme düzeneği, kurusıkı tabanca ve 12 şişe kaçak alkol ele geçirildi.

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