Samsun'da Köprüden Düşen Araçta Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde köprüden düşen otomobilde bir çocuk yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 17:36
Samsun'da Köprüden Düşen Araçta Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'da Acı Kaza: Köprüden Düşen Araçta Çocuk Hayatını Kaybetti

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşanan trajik olayda, bir otomobil köprüden düşerek bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden oldu. Kuşkayası Mahallesi'nden Kösedik Mahallesi'ne gitmekte olan M.S. (30) yönetimindeki GM-514-MZ yabancı plakalı otomobil, köprüden kontrolden çıkarak düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kazada, sürücü M.S. ile birlikte yolculuk eden çocuklar H.E.D. (12), S.D. (10) ve N.D. (13) yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan H.E.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

Bu trajik kaza, bölgedeki sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

