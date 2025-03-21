Samsun'da Modern Hayvan Bakımevi İnşaatı Başladı

Samsun'un Canik İlçesine Modern Hayvan Bakımevi Yapılıyor

Samsun'un Canik ilçesinde, hayvanlara tedavi, besleme ve rehabilitasyon hizmetleri sunacak olan 10 bin metrekarelik modern bir hayvan bakımevi inşaatına başlandı.

Canik Belediyesi Projeyi Titizlikle İlerletiyor

Bakımevi, Canik Belediyesi tarafından yürütülen projeyle, sadece tedavi ve besleme değil, aynı zamanda sahiplendirme işlemlerinin de gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yapım sürecinin titizlikle devam ettiğini belirterek, tesis faaliyete geçtiğinde veteriner hekimlerin gözetiminde hizmet vereceğini vurguladı.

Modern Tesis, Hayvanların Sağlığı için Önemli

Sandıkçı, bakımevinde hayvanların cinslerine göre ayrılmış özel bölümler, ameliyathane ile tedavi ve rehabilitasyon alanlarının bulunacağını ifade etti. "İlçemizde hayvan bakımevi yapım çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Can dostlarımızın sağlık ve güvenliği için modern bir tesis kazandırıyoruz," diye ekledi.

Samsun'un Canik ilçesinde hayvanlara tedavi, besleme ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi amacıyla 10 bin metrekare alan üzerinde bakımevi inşa ediliyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı (solda), inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Samsun'un Canik ilçesinde hayvanlara tedavi, besleme ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi amacıyla 10 bin metrekare alan üzerinde bakımevi inşa ediliyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı (solda), inşaat alanında incelemelerde bulundu.