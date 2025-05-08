DOLAR
38,63 0,07%
EURO
43,76 -0,05%
ALTIN
4.153,94 0,76%
BITCOIN
3.844.455,38 -3%

Samsun'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet ile tırın çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 11:28
Samsun'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, Hayri Çelik (28) idaresindeki 55 AJM 431 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 DB 840 plakalı bir tır ile çarpıştı.

Kaza sonucunda, motosikletin sürücüsü Hayri Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı olay sonrası, Çelik'in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Bıçakla Öldürülen İki Kardeş, Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Erzurum'da Kayıp Alzheimer Hastasının Cesedi Gölette Bulundu
3
Trabzon'da Uluslararası Yavuz Sultan Selim Sempozyumu Başladı
4
Van'da Aileler, Çocukları İçin Eylemlerini Sürdürüyor
5
Uşak'ta 13 Otel Kapatıldı: Vali Aktaş Açıklamalarda Bulundu
6
Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
7
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı

İzmir’den Et İndirim Projesi: Piyasaları Sarsacak Fiyatlar

Eskişehir'den Yaz Boyu Ücretsiz Spor Desteği

Kırşehir'de Yenilikçi Katı Atık Projesi Başladı

İstanbul'da Hava Durumu Alarmı: Gök Gürültüsü ve Sağanak Yağış Geliyor!

Çiftçilerin Beklediği Buzağı Destekleri İçin Son Başvuru Tarihi Açıklandı!

Ziraat Bankası'ndan Anneler Günü'ne Özel 500 TL Hediye