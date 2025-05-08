Samsun'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, Hayri Çelik (28) idaresindeki 55 AJM 431 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 DB 840 plakalı bir tır ile çarpıştı.
Kaza sonucunda, motosikletin sürücüsü Hayri Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Acı olay sonrası, Çelik'in cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samsun'un Atakum ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.