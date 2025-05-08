Samsun'da Motosiklet Tırla Çarpıştı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Feci Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen kazada, Hayri Çelik (28) idaresindeki 55 AJM 431 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 52 DB 840 plakalı bir tır ile çarpıştı.