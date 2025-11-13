Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Atakum, Adnan Menderes Bulvarı
SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Golf Kulübü yakınlarında meydana geldi.
Seyir halindeki 04 ABF 079 plakalı motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
