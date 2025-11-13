Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Atakum Adnan Menderes Bulvarı'nda 04 ABF 079 plakalı motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 17:24
Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Atakum, Adnan Menderes Bulvarı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Atakum ilçesinde yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde, Golf Kulübü yakınlarında meydana geldi.

Seyir halindeki 04 ABF 079 plakalı motosiklet ile bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle yere düştü ve yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

SAMSUN'UN ATAKUM İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ...

İLGİLİ HABERLER

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas, İsraillilere Uyardı: Saldırıların Durdurulması Şart
2
Aksaray'da Araçta Piknik Tüpü Patlaması: 1 Yaralı
3
Sonbaharda Alerji Uyarısı: Küf Mantarları ve Ev Tozu Akarları Artıyor
4
Isparta’nın Barbie’si Sakine Akkul: Akülü aracını pembeye boyamak istiyor
5
Battalgazi'de Çamurlu Mahallesi ve Venk Tepesi'ne Asfalt Yama
6
Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor
7
Nepal Hükümeti Protesto Hasarına Karşı Milyar Dolarlık Destek Paketi Açtı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?