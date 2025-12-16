DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Samsun'da Otomobil Takla Attı — Terme'de 3 Yaralı

Samsun-Ordu yolu Söğütlü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla attı; 3 kişi Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlike yok.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:26
Samsun'da Otomobil Takla Attı — Terme'de 3 Yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Terme'de 58. kilometrede kaza

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu yolu 58. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep Umut Koz idaresindeki 53 ACG 948 plakalı otomobil, sağ şeritte seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü R.U.K ile araçta yolcu olarak bulunan B.T. Koz ve T.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

SAMSUN’DA YOLUNDA KONTR ÇIKAN OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3...

SAMSUN’DA YOLUNDA KONTR ÇIKAN OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’DA YOLUNDA KONTR ÇIKAN OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKARAK TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 3...

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Karabük'te Jandarma Operasyonu: Safranbolu'da Antik Mısır Heykeli Ele Geçirildi
7
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi