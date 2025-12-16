Samsun'da Otomobil Takla Attı — Terme'de 3 Yaralı

Samsun'da otomobil takla attı: 3 yaralı

Terme'de 58. kilometrede kaza

Kaza, Terme ilçesi Samsun-Ordu yolu 58. kilometresi Söğütlü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep Umut Koz idaresindeki 53 ACG 948 plakalı otomobil, sağ şeritte seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü R.U.K ile araçta yolcu olarak bulunan B.T. Koz ve T.K. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

