Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Üç Zanlı Yakalandı

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Operasyondan Ele Geçirilenler

Operasyon sırasında iş yerinde yapılan aramalarda, 2,47 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hapı, bir pompalı tüfek ve 12 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında İ.B.A. (23), R.S. (50) ve S.T. (58) yer alıyor. Zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 2,47 gram sentetik uyuşturucu, 4 sentetik ecza hap, pompalı tüfek ile 12 tüfek kartuşu ele geçirildi.