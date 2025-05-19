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Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri Uçuşu

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında Samsun'da efektli bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 17:47
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:11
Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ten Unutulmaz Gösteri Uçuşu

Samsun Semaları, Akrobasi Şölenine Ev Sahipliği Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Samsun'da muhteşem bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

106. Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı, bu yıl kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Gökyüzünde Dev Türk Bayrağı

Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, yaklaşık bir saat süren gösterilerinde gökyüzüne 18 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde dev bir Türk bayrağı çizdi. Bu dev bayrak, dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı olarak kayıtlara geçti.

İhtişamlı Ayrıntılar

Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı ve Gösteri Anlatıcısı Üsteğmen Fatih Sağlam, izleyicilere gösteri kapsamında çizilen ay-yıldızlı bayrağın yıldızının büyüklüğünün 3 kilometre, hilalin uçları arasındaki mesafenin ise 5 kilometre olduğunu aktardı.

Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Kentin farklı bölgelerinden takip edilen gösteri, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Birçok kişi, bu etkileyici anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Biriminden alınan bilgiye göre, Türk Yıldızları Akrobasi Timi, gökyüzüne 18 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre genişliğinde dev Türk bayrağı çizdi. 216 milyon metrekarelik alanıyla bu bayrak, "dünyanın en büyük gökyüzü bayrağı" oldu. Türk Yıldızları Basın Halkla İlişkiler Subayı ve Gösteri Anlatıcısı Üsteğmen Fatih Sağlam izleyicilere, gösteri kapsamında çizilen ay-yıldızlı bayrağın yıldızının büyüklüğünün 3 kilometre, hilalin uçları arasındaki mesafenin ise 5 kilometre olduğu bilgisini verdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma...

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da gösteri uçuşu yaptı. Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, Samsun semalarında bir saate yakın gösteri sundu.

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