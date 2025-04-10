Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda; 354 sentetik ecza, 3 ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 8 bin 400 lira ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Operasyon sırasında gözaltına alınan şüpheliler: F.Ş. (25), Ö.Ş. (31), D.Ş. (44), Ö.F.Ş. (17) ve O.S. (24), jandarma işlemleri için götürüldü.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 354 sentetik ecza hapı, 3 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ile 8 bin 400 lira nakit para ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.