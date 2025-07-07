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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı ve önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 23:09
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 23:09
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Yakalandı

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcılığıyla ilgilenen şüphelilere yönelik yürütülen bu çalışma kapsamında, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda yapılan aramalarda, toplamda 4 bin sentetik ecza hapı, 525 mililitre ve 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 4 bin...

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada, 4 bin sentetik ecza hapı, 525 mililitre ile 72 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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