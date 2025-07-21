Samsun'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden 'Filistin İçin Özgürlük' Uçurtma Etkinliği

Samsun'da Uçurtma Etkinliğiyle Filistin'e Destek

Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğiyle, Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla bir uçurtma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Batıpark'ta düzenlendi ve Kur'an kurslarına katılan 200 öğrenci, üzerlerinde "Nehirden Denize" ve "Özgür Filistin" gibi ifadelerin yazılı olduğu uçurtmaları gökyüzüne uçurdu.

İl Müftüsü'nden Anlamlı Mesaj

Etkinlik hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Seyfullah Çakır, çocuklarla birlikte dünyaya bir mesaj vermek istediklerini vurguladı. Çakır, dünyanın dört bir yanındaki ezilen, üzülen ve özgürlükleri kısıtlanan çocukların yanlarında olduklarını dile getirdi.

Öğrencilerden Destek Mesajı

Kur'an kursu öğrencisi Ravza Söylemez ise yaptığı açıklamada, "Filistin'deki çocuklar da bizim gibi özgür olmak istiyor. Onlar da koşup, eğlenmek ve uçurtma uçurmak istiyorlar; biz de onların geleceği için destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı Samsun Şubesi ve Samsun İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü işbirliğinde Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine "Filistin İçin Özgürlük" temasıyla uçurtma etkinliği düzenlendi.