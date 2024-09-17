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Samsun'da Yüksek Hızlı Tren ve Ulaşım Yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Samsun'da yüksek hızlı tren projeleri ve ulaşım yatırımları hakkında konuştu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:56
Samsun'da Yüksek Hızlı Tren ve Ulaşım Yatırımları

Samsun'daki Ulaşım Yatırımları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da gerçekleştirilen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, "Biz ülkemizde toplamda 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren ağı tesis ettik. Avrupa'da 6'ncı, dünya genelinde ise 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi konumundayız" dedi.

Ağır Yatırım Projeleri

AK Parti hükümetleri döneminde Samsun'a yapılan yatırımlara dikkat çeken Uraloğlu, "Samsun'a hava yolu, demir yolu, kara yolu, iletişim ve denizcilik alanlarında 75 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Samsun Havalimanı ve Demir Yolu Projeleri

Bakan, Samsun Havalimanı'nın genişletilmesi için projelerinin hazır olduğunu ve bu alanda ödenek tahsisi için çalışmalarının sürdüğünü belirtirken, "Havalimanının ihtiyaçları hususunda bir proje geliştirdik. Genişletme işlemleri için gerekli adımları atmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Samsun-Sivas-Kalın demir yolunun yenilendiğini vurgulayan Uraloğlu, hızlı tren projesinin ilerleyişi hakkında şu bilgileri verdi: "Kırıkkale'den Samsun'a kadar uzanan demir yolu projeleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor ve bu yıl içerisinde Çorum'a kadar olan 115 kilometrelik alanın ihalesini gerçekleştireceğiz"

Şehir İçi Raylı Sistem Projeleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk raylı sistem projesini hayata geçirdiğini hatırlatan Bakan, "Günde 100 bin yolcu taşıyan bu sistemin potansiyeli oldukça yüksek. Şehrin diğer kesimlerine ulaşımı kolaylaştıracak yeni hat projeleri üzerinde de çalışıyoruz" dedi.

İşbirliği ve Gelecek Çalışmaları

Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın onayı ile Bakanlık olarak gerekli üstlenimleri üstlenerek, Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

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