Samsun'un 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara

Samsun'un 3 İlçesinde Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bu önlem, olumsuz hava koşullarının eğitim sürecini etkilemesini önlemek amacıyla alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve genel hava şartlarının olumsuz etkilerinin göz önünde bulundurularak, 12 Şubat Çarşamba günü itibarıyla söz konusu ilçelerdeki bazı taşımalı okullarda eğitime ara verileceği belirtildi.

Bu durum, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bir tedbirdir. Eğitimle ilgili gelişmeler ve değişiklikler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir.