Samsun'un Şahinkaya Kanyonu'na Ziyaretçi Akını

Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu'na Yoğun İlgi

Samsun'un öne çıkan turizm mekanlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu, her yıl daha fazla ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, mayıs, haziran ve temmuz aylarında toplam 75 bin kişi kanyonu ziyaret etti.

Doğanın Eşsiz Güzellikleri

Vezirköprü ilçe merkezinin 17 kilometre batısında yer alan kanyon, yaklaşık 1500 metre uzunluğu, ortalama 106 metre derinliği ve 350 metre yüksekliği ile dikkat çekiyor. Göz alıcı manzaraları ile doğa tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan kanyon, 2011 yılında turizm bölgesi olarak ilan edilerek ilgi toplamaya başladı.

Gemi Turları ve Kanyon Kafe

Kanyon, ziyaretçilere Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gemi turlarıyla keşfedilme fırsatı sunuyor. Bu turlar sayesinde misafirler kanyonun göz alıcı manzaralarını farklı bir perspektiften görme imkanı buluyor. Ayrıca, Kanyon Kafe'de çay ve kahve eşliğinde manzaranın tadını çıkaran misafirler, burada keyifli vakit geçiriyor.

Başkan Halit Doğan'dan Turizm Vurgusu

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamalarda şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekti. Doğan, şunları söyledi: "Turizmin her alanında destinasyonlarımız mevcut. Vezirköprü ilçemiz de turizmde sayısız güzellik barındırıyor. Bizler 'Odağımız Samsun' diyerek bu güzellikleri herkese tanıtmayı misyon edindik. Bu doğrultuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki, daha fazla ziyaretçiyi ağırlayarak Samsun’un güzelliklerini tanıtmaya devam edeceğiz."

Doğa tutkunlarını Şahinkaya Kanyonu ve Vezirköprü‘de beklediklerini vurgulayan Doğan, şehrin tüm güzelliklerini keşfetmek için ziyaretçileri davet etti.

Samsun'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu'na rağbet artıyor. Doğaseverlerin her yıl daha fazla rağbet ettiği kanyonu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti.

Samsun'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu'na rağbet artıyor. Doğaseverlerin her yıl daha fazla rağbet ettiği kanyonu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti.

Samsun'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu'na rağbet artıyor. Doğaseverlerin her yıl daha fazla rağbet ettiği kanyonu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti.

Samsun'un en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu'na rağbet artıyor. Doğaseverlerin her yıl daha fazla rağbet ettiği kanyonu mayıs-haziran-temmuz döneminde 75 bin kişi ziyaret etti.