Samsun ve Tokat'ta Kurban Bayramı Coşkusu: Bayramlaşma Programları Gerçekleşti

Samsun'da Bayramlaşma Programı

Samsun ve Tokat'ta, Kurban Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programları gerçekleştirildi. Samsun'daki etkinlik, Samsun Valiliği tarafından Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlendi.

Programda, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı.

Ayrıca, bayramlaşma töreninde Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın ettiği dua, programa katılanların manevi duygularını pekiştirdi.

Programa, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tokat'ta Bayram Kutlamaları

Tokat'ta ise bayramlaşma programı, Tokat Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. Vali Abdullah Köklü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek Kurban Bayramı'nı kutladı.

Köklü, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, bayram sevincinin önemine vurgu yaptı.

Bayramlaşma etkinliğine, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Samsun Valiliğince Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'daki bayramlaşma programında Vali Orhan Tavlı (sağ 2), vatandaşlarla bayramlaştı.

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Samsun Valiliğince Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'daki bayramlaşma programında Vali Orhan Tavlı (sağ 2), vatandaşlarla bayramlaştı.