Samsun Vezirköprü’de 10 Yaşındaki Hasan Tuğra’nın Ölümüne İlişkin İlk Duruşma Yapıldı

Vezirköprü'de 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım'ın ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması görüldü; avukat taleplerinin reddedildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 19:44
Duruşma ve avukatın açıklamaları

Vezirköprü Adliyesi’nde görülen davanın ilk duruşmasının ardından, Yıldırım ailesinin avukatı Sultan Murat Şahsi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Şahsi, kazayı sıradan bir olay olarak değerlendirmediklerini belirterek, mahkemeye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Avukat Şahsi, “Biz buna bir trafik kazası demektense kasıtla, bile isteye, göz göre göre işlenmiş bir cinayet olduğunu mahkemeye söylemeyi kendimize görev bildik” ifadelerini kullandı. Şahsi, birçok talebin mahkeme tarafından reddedildiğini ve sanığın ilk duruşmaya katılmadığını söyledi.

Tutuklama talebi ve bilirkişi raporları

Şahsi, duruşmada kaçma ve delil karartma şüphesi bulunduğunu belirttiklerini ancak savunulan tutuklama talebinin kabul edilmediğini aktardı. Ayrıca Ankara Adli Tıp Kurumu ile Trafik İhtisas Dairesi raporları arasında çelişkiler olduğunu iddia ederek, kusur değerlendirmesinde hatalı bir değerlendirme yapıldığını ve yeniden rapor alınmasını talep ettiklerini, fakat bu talebin de reddedildiğini ifade etti.

Şahsi, tüm bunlara rağmen aile ve avukatların hukuk mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini vurguladı.

Davanın seyri ve kazanın ayrıntıları

Duruşmada Yıldırım ailesinin ve yakınlarının hazır bulunduğu bildirildi. Davanın ikinci duruşmasının 9 Aralık tarihinde yapılacağı açıklandı.

Kaza, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 27 Mayıs tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletiyle yaya geçidinden geçerken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Hasan Tuğra Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetmişti.

