Sancaktepe'de 2025'te Rekor: 58 Projeyle Hizmet ve Değişim

Sancaktepe'de 2025'te rekor: 58 projeyle ilçeye yeni çehre

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, 2024'te başlattığı "değişim" vizyonunu 2025 yılında sahaya taşıdı. Gece gündüz süren çalışmalar sonucunda İstanbul'un genç ilçesi Sancaktepe, 2025'te hayata geçirilen 58 proje ile önemli bir dönüşüm yaşadı.

2025'te hayata geçirilen projeler

2025 boyunca Sancaktepe Belediyesi sağlık, eğitim, sosyal yaşam, spor ve kentsel düzenleme alanlarında çok sayıda yatırım gerçekleştirdi. İlçeye kazandırılan eserler arasında 3 Aile Sağlığı Merkezi, 4 Mahalle Evi, 5 Sosyal Kafe, 6 Kreş, 6 Spor Parkı, 2 Spor Merkezi, 17 Park Halı Saha, 2 Meydan Düzenlemesi ve 3 Hizmet Merkezi bulunuyor. Bu yatırımlar, her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına doğrudan hitap edecek şekilde planlandı.

Yeni yatırımlar ve ocak duyurusu

Başkan Yeğin, 2025'in yalnızca tamamlanan projelerle sınırlı kalmadığını; ocak ayının başında 17 yeni eserin daha Sancaktepelilerin hizmetine sunulacağını ve aynı gün 5 yeni projenin de temelinin atılacağını açıkladı.

Katılımcı yönetim: Mahallelerin sesi öncelik

Göreve geldikleri günden itibaren ilçenin acil ihtiyaçlarını önceliklendirdiklerini vurgulayan Yeğin, karar süreçlerinde halkın görüşlerini merkeze aldıklarını belirtti. Başkan Yeğin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Göreve geldikten sonra 19 mahallemizin tamamında mahalle toplantıları gerçekleştirdik. Bu toplantılara mahalle muhtarlarımızı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, kanaat önderlerini ve vatandaşlarımızı davet ederek herkesin fikrini dinledik. Yaz ayları boyunca açık alanlarda düzenlediğimiz mahalle buluşmalarına binlerce hemşehrimiz katıldı. 3-4 saat süren bu toplantılarda dile getirilen talepleri tek tek not alarak büyük bir kısmını hayata geçirdik."

Halka yakın yönetim ve 2026 hedefleri

Yeğin, yerel yönetimin sürekli halkın yanında olması gerektiğini vurguladı; yoğun tempo içinde haftanın her günü sahada olduklarını belirtti. Hafta içleri günde ortalama 3 saat, hafta sonları ise gün boyu vatandaşlarla buluştuklarını ifade eden Başkan, hizmet ve yatırım atağının önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini söyledi. Başkan Yeğin sözlerini şöyle sürdürdü: "Sancaktepe için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. 2026 yılında da aynı kararlılıkla ilçemize değer katacak projeleri hayata geçirecek, Sancaktepe halkının yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz."

