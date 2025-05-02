Sancaktepe'de Kontrolden Çıkan Araç İşyerine Girdi: Hasar Oluştu

Sancaktepe'de meydana gelen olayda, bir otomobil kontrolden çıkarak işyerine girdi. Akpınar Mahallesi Malkoçoğlu Caddesi'nde yaşanan kaza, 34 KG 634 plakalı otomobilin sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeden meydana geldi.

Kaza ihbarını alan yetkililer, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk etti. Kaza sonrası sürücü, sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde oluşan hasar nedeniyle, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İş yerinde meydana gelen zararın boyutu ise henüz netlik kazanmadı.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.

Sancaktepe'de kontrolden çıkan otomobilin girdiği iş yerinde hasar meydana geldi.