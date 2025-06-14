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Sancaktepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sancaktepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 15:52
Sancaktepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sancaktepe'de Zincirleme Trafik Kazası

Sancaktepe'de, kamyonet, otomobil, çekici ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Eyüp Sultan Mahallesi Sekmen Caddesi'nde gerçekleşti. Yusuf K. yönetimindeki 34 KIT 541 plakalı otomobil, Hakan Ö. tarafından kullanılan 06 FE 8102 plakalı çekici ile, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 VB 1442 plakalı kamyonet ve 34 FKM 42 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon ve çekici, yol kenarındaki otluk alana savruldu.

Olayın hemen ardından, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Kazanın ardından bölgede önemli bir trafik yoğunluğu meydana geldi.

Sancaktepe'de kamyonet, otomobil, çekici ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişi...

Sancaktepe'de kamyonet, otomobil, çekici ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de kamyonet, otomobil, çekici ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişi...

Sancaktepe'de kamyonet, otomobil, çekici ve kamyonun karıştığı zincirleme kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

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