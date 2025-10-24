Sancaktepe TEM Otoyolu'nda İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Kaza Detayları

Sancaktepe'de, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 EFT 223 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 34 HVD 517 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle 34 EFT 223 plakalı araç kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp ters döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada toplam 4 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyruğu oluştu; araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

