Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

31 Mart yerel seçimlerine az bir vakit kaldı. Seçim çalışmaları devam ederken, milyonlarca birey sandık başına geçmeye hazırlanıyor. Yerel seçimlerde çok sayıda görevli de sahada yer alacak. Bu kapsamda sandık görevlisi ücretleri ve sandık görevlisi başvuruları konusunda detaylar da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Peki sandık görevlisi kaç para alacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak? Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? sorusu seçimlerde görev almak isteyen birey tarafından merakla araştırılıyor. YSK sandık görevlisi ücreti 2024 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı konusunda detaylar da merak konusu olurken bu kapsamda 81 ilde kurulacak olan sandıklarda görev almak isteyen binlerce kişi başvuru tarih ve sonuçlarını merakla araştırıyor. Peki 31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimlerde sandık görevlisi başvuruları başladı mı? Sandık görevlisi başvuru ücretleri 2024 kaç TL? İşte detaylar





Seçimlere 40 gün kadar bir vakit kaldı. Hummalı çalışmaların devam ettiği şu günlerde Seçim Kurulu tarafından yapılacak olan sandık görevlisi başvurusu duyurusu merakla takip ediliyor. Siyasi partilerin belirlediği sandık görevlilerinin yanı sıra alınan eğitim akabinde sandık görevlisi olarak atama işlemi de gerçekleştiriliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 KAÇ TL?

31 Mart 2024 pazar günü yerel seçimlerde sandık başında gözetlemeci olarak duracak olan sandık görevlilerinin ücretleri açıklandı. Sandık kurulunda başkanlık yapacak olan görevli 2947 TL ücret alacak iken, sandık memurları 2088 TL, bina sorumluları 2936 TL ve Parti üyeleri de 1044 TL ücret alacak. Sseçim sürecinde en büyük sorumluluk sandık başkanlarında olurken bu kapsamda en yüksek ödeme de bu bireylere yapılıyor. Bina sorumluları ise kurulun çalışma ortamını hazırlamasında sorumlu olarak bilinirken diğer görevlilerden bir tık daha fazla ödeme alıyor. Açıklanan 2024 sandık görevlileri ücretinde bina sorumlusu ile sandık kurulu başkanı Arasında 9 TL gibi bir fark bulunuyor

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

31 Mart seçimlerinde görev almak isteyen birey, sandık görevlisi başvurularını merakla takip ediyor. Henüz sandık görevlisi başvurusu başlamadı. Konu ile alakalı olarak YSK tarafından yapılacak duyuru sonrasında başvuru şlemlerinin başlaması bekleniyor. Başvuruların ise Mart ayı itibari ile başlayacağı tahmin ediliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını dolduran, TC Vatandaşı olan ve herhangi bir partiye üyeliği bulunmayan her birey sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilmektedir. Öte yandan herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmama şartı da bulunmaktadır.