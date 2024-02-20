Bist 100
9.319,14 1%
DOLAR
30,91 0,21%
EURO
33,5 0,65%
ALTIN
2.017,04 0,83%

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

Sandık görevlisi kaç para alacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak? Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtları seçimlerde görev almak isteyen birey tarafından merakla araştırılıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 17:29
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 17:29
Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

31 Mart yerel seçimlerine az bir vakit kaldı. Seçim çalışmaları devam ederken, milyonlarca birey sandık başına geçmeye hazırlanıyor. Yerel seçimlerde çok sayıda görevli de sahada yer alacak. Bu kapsamda sandık görevlisi ücretleri ve sandık görevlisi başvuruları konusunda detaylar da yavaş yavaş oluşmaya başladı. Peki sandık görevlisi kaç para alacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar olacak? Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır? sorusu seçimlerde görev almak isteyen birey tarafından merakla araştırılıyor. YSK sandık görevlisi ücreti 2024 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacağı konusunda detaylar da merak konusu olurken bu kapsamda 81 ilde kurulacak olan sandıklarda görev almak isteyen binlerce kişi başvuru tarih ve sonuçlarını merakla araştırıyor. Peki 31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimlerde sandık görevlisi başvuruları başladı mı? Sandık görevlisi başvuru ücretleri 2024 kaç TL? İşte detaylar 

SANDIKGÖREVLİSİ

Seçimlere 40 gün kadar bir vakit kaldı. Hummalı çalışmaların devam ettiği şu günlerde Seçim Kurulu tarafından yapılacak olan sandık görevlisi başvurusu duyurusu merakla takip ediliyor. Siyasi partilerin belirlediği sandık görevlilerinin yanı sıra alınan eğitim akabinde sandık görevlisi olarak atama işlemi de gerçekleştiriliyor. 

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2024 KAÇ TL?

31 Mart 2024 pazar günü yerel seçimlerde sandık başında gözetlemeci olarak duracak olan sandık görevlilerinin ücretleri açıklandı. Sandık kurulunda başkanlık yapacak olan görevli 2947 TL ücret alacak iken, sandık memurları 2088 TL, bina sorumluları 2936 TL ve Parti üyeleri de 1044 TL ücret alacak. Sseçim sürecinde en büyük sorumluluk sandık başkanlarında olurken bu kapsamda en yüksek ödeme de bu bireylere yapılıyor. Bina sorumluları ise kurulun çalışma ortamını hazırlamasında sorumlu olarak bilinirken diğer görevlilerden bir tık daha fazla ödeme alıyor. Açıklanan 2024 sandık görevlileri ücretinde bina sorumlusu ile sandık kurulu başkanı Arasında 9 TL gibi bir fark bulunuyor

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

31 Mart seçimlerinde görev almak isteyen birey, sandık görevlisi başvurularını merakla takip ediyor. Henüz sandık görevlisi başvurusu başlamadı. Konu ile alakalı olarak YSK tarafından yapılacak duyuru sonrasında başvuru şlemlerinin başlaması bekleniyor. Başvuruların ise Mart ayı itibari ile başlayacağı tahmin ediliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını dolduran, TC Vatandaşı olan ve herhangi bir partiye üyeliği bulunmayan her birey sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilmektedir. Öte yandan herhangi bir suçtan hüküm giymiş olmama şartı da bulunmaktadır. 

İLGİLİ HABERLER

Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru az geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru az geldi

İstanbul, Ankara, İzmir için az önce duyuru geldi! Doğudan batıya geçiyor: Aman dikkat

İstanbul, Ankara, İzmir için az önce duyuru geldi! Doğudan batıya geçiyor: Aman dikkat

Kia, Egea’ya gözdağı verdi! Stonic SUV modeli fiyatı düştü, EV6 elektrikli otomobilde de 250.000 TL indirim uyguladı!

Kia, Egea’ya gözdağı verdi! Stonic SUV modeli fiyatı düştü, EV6 elektrikli otomobilde de 250.000 TL indirim uyguladı!

İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları
2
Benzin ve Motorine İndirim Geliyor! EPDK Başkanı Yılmaz Açıkladı: Rafinerilerden Güncelleme Bekliyoruz
3
Evi olana devlet kıyağı geldi! Ev sahipleri o masraftan tamamen kurtuldu!
4
Cezaevinde bulunan tutukluya uyuşturucu götürdüğü tespit edilen şahsa 15 yıl hapis istemi
5
Diyanet Başkanlığı Avukat Feyza Altun hakkında suç duyurusunda bulundu
6
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'den aday oluyor: Hangi bölge için adaylıkta bulunacağı belli oldu
7
İsrail işgali duruşmasının ikinci gününde Uluslararası Adalet Divanı Lahey'de toplandı

İlk gördüğünüz şey sizi anlatıyor! Dans eden kadın mı yoksa adam mı? Optik illüzyon testi ile gizli gücünüzü keşfedin…

Emeklilere 6000 TL'lik devlet kıyağı! Hesaplarınızı kontrol edin: O tarihte başvuran yaşadı

41.000 TL teminat bedelli dükkan satışa çıkartıldı! 170 metrekare dükkan sizleri bekliyor

Pegasus’ta KPSS’siz çılgın maaş ile personel alımı başladı! İlkokul mezunu olanlar başvurabilir…

Bugün ve yarın koşa koşa giden 4A 4B 4C'liye 8.000 TL ek ödeme! Ay sonuna kadar verilecek

Sandık görevlisi ücretleri 2024 kaç TL? Sandık başkanı, memur ve sorumlu ücretleri ve başvuru şartları

Eskişehir Odunpazarı’nda 52.500 TL’yi veren ev sahibi olacak! Vakıfbank ilgilisine duyurdu

Resimdeki gizli kurbağayı bulmak için 7 saniyeniz var! Sadece yüksek IQ'ya sahip olanlar başarabiliyor…

İstanbul, Ankara, İzmir için az önce duyuru geldi! Doğudan batıya geçiyor: Aman dikkat

Karayolları Genel Müdürlüğü memur alımı hakkında duyuru az geldi

İzlanda’dan gelen misafir! Şubat sonunda Türkiye’yi eve mahsur edecek…

Kia, Egea’ya gözdağı verdi! Stonic SUV modeli fiyatı düştü, EV6 elektrikli otomobilde de 250.000 TL indirim uyguladı!