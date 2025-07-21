Şankiti: İsrail'in Yayılmacılığı Türkiye İçin Tehdit Oluşturuyor

İsrail'in Hedefi: Bölgesel Hakimiyet

Arap dünyasının önde gelen siyasi analistlerinden Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti, İsrail'in yalnızca Filistin topraklarını değil, tüm bölgeyi kontrol etme arzusunda olduğunu vurguladı. Şankiti, İslami bir hâkimiyeti tehdit eden bir çizgiye göre, İsrail’in, İstanbul Boğazı'ndan Golan'a uzanacak bir ittifakı tehlike olarak gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Şankiti, İsrail'in saldırı ve kontrol etme stratejisinin, Türkiye’yi de tehdit haline getirebileceğine dikkat çekti. "İsrail, bölgede herhangi bir gücün yükselmesini istemiyor" diyen analist, dost veya düşman ayırt etmeksizin tüm ülkelere karşı bir tavra sahip olduğu belirtti. Şankiti, "İsrail’in stratejisi, sadece Filistin ile sınırlı değil, bölgesel bir hakimiyeti ele geçirmek üzerine kurulu" diye ekledi.

Tarihi Çerçevede Gazze

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi boyunca Gazze’yi savunduğunu hatırlatan Şankiti, bu nedenle Türkiye'nin yükselen bir güç olarak değerlendirildiğini ifade etti. Suriye ile Türkiye arasında kurulacak bir ittifakın, İsrail için büyük bir tehlike olarak görüldüğünü vurguladı.

Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm

İsrail ve müttefiki ABD’nin bazı Orta Doğu ülkeleri üzerinde yarattığı baskıları değerlendiren Şankiti, birçok ülkenin saldırılara maruz kaldığını ve siyasi nüfuzlarının zayıfladığını belirtti. "Bu durum, İsrail'le ilişkilerini kesen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler için büyük bir meşruiyet krizi yaratacaktır" dedi.

Suriye Devrimi ve Umut

Şankiti, Suriye Devrimi'nin bölgedeki diğer devrimlere göre umut taşımaya devam ettiğini ve Türkiye’nin desteğinin bu bağlamda kritik bir önem taşıdığını vurguladı. "Eğer Türkiye’nin yardımı olmasaydı, Suriye Devrimi'nin akıbeti diğer devrimler gibi olurdu" diye konuştu.

Geçmişteki İlişkiler ve Günümüz

Amerika’da geçirdiği süre zarfında, dini mezhepler arasındaki tutumları inceleyen Şankiti, İsrail konusundaki ortak görüşün, Amerika’nın kimler tarafından yönetildiğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti. "Amerikalı Protestan Anglosaksonlar, Yahudi meselesine derin bir dini bağlılık duyuyorlar" ifadesini kullandı.

Gelecek Üzerine Öngörüler

Son olarak, Çin'in uluslararası düzen üzerindeki etkisine dikkat çeken Şankiti, ABD’nin jeopolitik çıkarlarının göz önünde bulundurulduğunda, İsrail’in bu çıkarlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu savundu. "Çin, gelecekteki uluslararası düzenin gerçek gücü olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve genişleyen İsrail saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.