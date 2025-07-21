DOLAR
40,4 0,09%
EURO
47,07 0,17%
ALTIN
4.370,64 -0,49%
BITCOIN
4.804.301,44 -0,61%

Şankiti: İsrail'in Yayılmacılığı Türkiye İçin Tehdit Oluşturuyor

Siyasi analist Şankiti, İsrail'in Filistin'in ötesinde bölgesel hakimiyet peşinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin de bu tehditle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 11:24
Şankiti: İsrail'in Yayılmacılığı Türkiye İçin Tehdit Oluşturuyor

İsrail'in Hedefi: Bölgesel Hakimiyet

Arap dünyasının önde gelen siyasi analistlerinden Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti, İsrail'in yalnızca Filistin topraklarını değil, tüm bölgeyi kontrol etme arzusunda olduğunu vurguladı. Şankiti, İslami bir hâkimiyeti tehdit eden bir çizgiye göre, İsrail’in, İstanbul Boğazı'ndan Golan'a uzanacak bir ittifakı tehlike olarak gördüğünü ifade etti.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Şankiti, İsrail'in saldırı ve kontrol etme stratejisinin, Türkiye’yi de tehdit haline getirebileceğine dikkat çekti. "İsrail, bölgede herhangi bir gücün yükselmesini istemiyor" diyen analist, dost veya düşman ayırt etmeksizin tüm ülkelere karşı bir tavra sahip olduğu belirtti. Şankiti, "İsrail’in stratejisi, sadece Filistin ile sınırlı değil, bölgesel bir hakimiyeti ele geçirmek üzerine kurulu" diye ekledi.

Tarihi Çerçevede Gazze

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi boyunca Gazze’yi savunduğunu hatırlatan Şankiti, bu nedenle Türkiye'nin yükselen bir güç olarak değerlendirildiğini ifade etti. Suriye ile Türkiye arasında kurulacak bir ittifakın, İsrail için büyük bir tehlike olarak görüldüğünü vurguladı.

Uluslararası İlişkilerdeki Dönüşüm

İsrail ve müttefiki ABD’nin bazı Orta Doğu ülkeleri üzerinde yarattığı baskıları değerlendiren Şankiti, birçok ülkenin saldırılara maruz kaldığını ve siyasi nüfuzlarının zayıfladığını belirtti. "Bu durum, İsrail'le ilişkilerini kesen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler için büyük bir meşruiyet krizi yaratacaktır" dedi.

Suriye Devrimi ve Umut

Şankiti, Suriye Devrimi'nin bölgedeki diğer devrimlere göre umut taşımaya devam ettiğini ve Türkiye’nin desteğinin bu bağlamda kritik bir önem taşıdığını vurguladı. "Eğer Türkiye’nin yardımı olmasaydı, Suriye Devrimi'nin akıbeti diğer devrimler gibi olurdu" diye konuştu.

Geçmişteki İlişkiler ve Günümüz

Amerika’da geçirdiği süre zarfında, dini mezhepler arasındaki tutumları inceleyen Şankiti, İsrail konusundaki ortak görüşün, Amerika’nın kimler tarafından yönetildiğine dair önemli ipuçları sunduğunu belirtti. "Amerikalı Protestan Anglosaksonlar, Yahudi meselesine derin bir dini bağlılık duyuyorlar" ifadesini kullandı.

Gelecek Üzerine Öngörüler

Son olarak, Çin'in uluslararası düzen üzerindeki etkisine dikkat çeken Şankiti, ABD’nin jeopolitik çıkarlarının göz önünde bulundurulduğunda, İsrail’in bu çıkarlar üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu savundu. "Çin, gelecekteki uluslararası düzenin gerçek gücü olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Muhtar...

Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve genişleyen İsrail saldırılarını AA muhabirine değerlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Takla Atan Araçta 6 Kişi Yaralandı
2
Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltında
3
Süveyda'da Bedevi Arap Aileler Tahliye Edildi
4
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
PARS ALPHA: Türk Silahlı Kuvvetleri için İhracat Kapılarını Aralıyor
6
Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem
7
Bolu'da Gölette Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem

ATM'lerde Para Çekme İşlemleri İçin Yeni Güvenlik Dönemi Başlıyor

Üreticilere Dev Destek Kredisi: Üretim Rekoru Yolda

Bursa'da Çiftçilere Rekor Mazot Desteği: Temmuz bitmeden ödenecek

TCMB Faiz Kararı İçin Geri Sayım! Faizler Düşecek Mi?

Ajet'in Tarihi 9 Euro Bilet Kampanyası Saniyeler İçinde Tükeniyor

Belçika'da Yeni Çalışma Saatleri Dönemi Başladı

Pamukkale Üniversitesi'nde Kalıcı İş Garantili Eğitimler Başlıyor!

Skoda'dan Temmuz Ayına Özel 200 Bin TL Kredi Fırsatı!

Yeni Müşterilere 85.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı!

Kredilere Tarihi Düzenleme: Maliyetler Düşüyor!

Ziraat Bankası'ndan 1.2 Milyon TL Destek ile Kırsal Kalkınma Hamlesi