Şanlıurfa Birecik'te Arazi Kavgası: Mehmet Hıdır Çakmak Hayatını Kaybetti

Birecik'te akraba iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü; 55 yaşındaki eski Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak yaşamını yitirdi, 3 kişi gözaltında.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 22:27
Kırsal Güvenir Mahallesi'nde akraba iki aile arasında silahlı çatışma

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, Kırsal Güvenir Mahallesi'nde meydana geldi. Tartışmanın büyümesiyle başlayan çatışmada 55 yaşındaki eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak silahla vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

