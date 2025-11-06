Şanlıurfa Çadırkent'te Hırsızlık: 3 Şahıs 18 Sobayı Çalarken Suçüstü Yakalandı

Şanlıurfa Çadırkent'te hırsızlık girişimi suçüstü sonlandı

Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede müdahale etti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Çadırkent mevkiinde meydana gelen olayda, üç şahıs 18 adet elektrikli sobayı çalmaya çalışırken yakalandı.

Sahada görevli Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin hırsızlık girişimini fark ederek operasyon başlattı ve şahısları suçüstü yakaladı.

Yakalanan 3 şahıs, ifadeleri alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

