Şanlıurfa'da 1 Ton 200 Kilogram Son Kullanma Tarihli Tavuk Eti Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Tavuk Eti Denetimi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan kapsamlı denetimler sonucu, 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi. Bu ciddi olay, ilçe genelinde gıda güvenliği sağlama çabalarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Denetim Detayları

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıdacılar Sitesi'nde bir depoda denetim gerçekleştirdi. Bu denetim sırasında, tarihi geçmiş etlerin bulunduğu tespit edildi.

İşletmeye İdari Ceza

Ele geçirilen tavuk etleri, imha edilmek üzere gerekli işlemler için el konuluruken, işyeri hakkında da idari ceza uygulandı. Bu tür denetimlerin, halk sağlığını korumak adına devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi. Tavuk etlerine imha edilmek üzere el konulurken işletmeye de idari ceza uygulandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 1 ton 200 kilogram son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi. Tavuk etlerine imha edilmek üzere el konulurken işletmeye de idari ceza uygulandı.