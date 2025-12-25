Şanlıurfa'da 25 Santimetrelik Dev Kist Ameliyatla Çıkarıldı

Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale başarılı geçti

Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde yapılan operasyonda, bir kadın hastanın karın boşluğunda tespit edilen yaklaşık 25 santimetre çapındaki dev kist sorunsuz şekilde çıkarıldı.

Hastanın, yaklaşık 1 ay önce karın ağrısı ve belirgin şişkinlik şikayetleriyle polikliniğe başvurmasının ardından yapılan detaylı tetkik ve görüntüleme yöntemleri sonucunda kistin varlığı belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonrası hasta bilgilendirildi ve cerrahi müdahale planlandı.

Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Osman Sinan Özsezen tarafından yürütülen operasyonla dev kist tamamen çıkartıldı. Ameliyat sonrası servis takipleri düzenli olarak yapılan hastanın iyileşme sürecinin sorunsuz geçtiği bildirildi.

Op. Dr. Osman Sinan Özsezen, ameliyat sonrası yaptığı değerlendirmede hastanın genel durumunun iyi olduğunu, tedavi ve takip sürecinin başarılı şekilde tamamlandığını ve hastanın sağlığına kavuşarak şifa ile taburcu edileceğini ifade etti.

