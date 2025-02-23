Şanlıurfa'da 316 Kaplumbağa Doğaya Kavuştu

Şanlıurfa'da Kaplumbağa Kurtarma Operasyonu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan ıslah çalışmaları sırasında mahsur kalan 316 kaplumbağa, başarılı bir kurtarma operasyonunun ardından doğaya geri döndü.

Kurtarma Süreci

Karakoyun Deresi'nin Sancaktar Mahallesi'nden geçen kısmında, suyun kesilmesi sonucu çamurda mahsur kalan kaplumbağalar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler, kaplumbağaları Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek veteriner hekimler tarafından gerekli sağlık kontrollerini yaptırdı.

Doğaya Salınım

Kurtarılan kaplumbağalar, rehabilitasyonlarının ardından Atatürk Barajı Göleti kıyısına bırakıldı. Bu olay, doğa koruma çalışmalarının ve hayvanların yaşam destek sisteminin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Islah çalışmaları sırasında, işçiler mahsur kalan kaplumbağaları öğrenince, hızlıca ilgili kurumlarla iletişime geçti. Böylece, doğada hayatta kalma şansı artan bu canlıların kurtarılması sağlandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa kurtarıldı.