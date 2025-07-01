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Şanlıurfa'da 8.766 Deprem Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

Şanlıurfa'da 6 Şubat depremlerinde etkilenenler için 8.766 konutun teslimatı gerçekleştirildi. Vali Şıldak, konut yapım sürecini aktardı.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 11:13
Şanlıurfa'da 8.766 Deprem Konutu Hak Sahiplerine Teslim Edildi

8.766 Deprem Konutu Hak Sahiplerine Ulaştırıldı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen kentte inşa edilen 8.766 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini duyurdu.

Vali Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan bu felaket sonrası, devlet ve milletin dayanışma içinde deprem yaralarını sarmak için büyük bir çaba gösterdiğini ifade etti.

Hızla İnşaat Sürecine Başlandı

Depremler sonrası Şanlıurfa'da konut yapım süreçlerinin hızlı bir şekilde başlatıldığını belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti: 'İlimizdeki depremler nedeniyle 12 bin orta ve ağır hasarlı bina ile 19 bin bağımsız bölüm etkilendi. Yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı binaların tamamı, orta hasardan ağır hasara dönüşenlerin ise yüzde 81'ini hızla temizleyerek, enkaz çalışmalarını bitirmiş durumdayız.'

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehir merkezi ve tüm ilçelerde konut yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Şıldak, mağduriyetin asla söz konusu olmadığını vurguladı.

Şanlıurfa'da 7'nci kura çekimi ile birlikte, 14.500 konuttan 8.766'sının yapımının tamamlandığını dile getiren Vali Şıldak, 'Bu konutların 7.500'ü şehir merkezinde, 1200'ü kırsalda olmak üzere hak sahiplerine teslim edildi. Birçok vatandaşımız yeni konutlarına yerleşti. Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde ilk tamamlanan konutlarda günlük yaşam devam ediyor.'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapılan 8...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapılan 8 bin 766 konutun hak sahibine teslim edildiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapılan 8...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da yapılan 8 bin 766 konutun hak sahibine teslim edildiği bildirildi.

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