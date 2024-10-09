Şanlıurfa'da Dere Yatağına Düşen Türk Bayrakları Kurtarıldı

Dere Yatağındaki Türk Bayrakları Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Karakoyun Deresi'ne düşen Türk bayrakları, itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı.

Olay Anı

Sancaktar Mahallesi'nden geçen derede su seviyesinin yükselmesiyle birlikte birkaç Türk bayrağının suya düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Müdahalesi

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kısa sürede 5 adet Türk bayrağını dere yatağından çekerek güvenli bir şekilde kıyıya getirdi. Kurtarılan bayrakların ardından, ilgili ekipler bayrakları temizlemek üzere Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na götürdü.

Göz Dolduran Anlar

Olay sırasında cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, itfaiye personelinin, kurtardığı Türk bayrağını öperek alnına koyması dikkat çekti. Bu hareket, bayrağa gösterilen saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Şanlıurfa'daki bu olay, vatandaşların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile Türk bayraklarının korunduğunu göstermektedir.