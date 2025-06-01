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Şanlıurfa'da 'Her Adım Gazze ve Kudüs İçin' Yürüyüşü Düzenlendi

İHH öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüş, İsrail'in Mavi Marmara'ya saldırısının 15. yıl dönümünde yoğun ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 23:23
Şanlıurfa'da 'Her Adım Gazze ve Kudüs İçin' Yürüyüşü Düzenlendi

Şanlıurfa'da Yürüyüşle Gazze ve Kudüs'e Destek

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın öncülüğünde düzenlenen "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüşü, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Ali Şelli Parkı’nda toplanarak Rabia Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

Şükran ve Destek Sloganları

Yürüyüş sırasında katılımcılar, tekbir getirip, "Kahrolsun İsrail" ve "Mehmetçik Gazze'ye" gibi sloganlar attılar. Şanlıurfa Genç İHH Başkanı Ömer Faruk Sezer, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük zalimliğine tanıklık ettiğini belirtti.

Sezer, ayrıca, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlediğini ifade ederek, Gazze'deki zulmün sona ermesi için herkesin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı. 15 yıl önce siyonist işgalci İsrail’in yardım konvoyuna saldırdığını hatırlatan Sezer, şehitleri rahmetle andı.

Mücadeleye Devam Mesajı

Sezer, “Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” diyerek, Mavi Marmara ve Filistin şehitlerini unutmadıklarını dile getirdi.

Yürüyüşün ardından toplanılan meydanda, yatsı namazı kılındı. Ayrıca Siverek ilçesinde de Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen Gazze mitingine, yüzlerce vatandaş katıldı. Mitinge katılan kalabalık, "Hamas'a selam direnişe devam" ve "Özgür Filistin" gibi sloganlar attı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüş düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara...

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüş düzenledi.

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