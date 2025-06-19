Şanlıurfa'da Şarampole Düşen Kamyon Sürücüsü Kepçeyle Kurtarıldı

Şanlıurfa'da Kamyon Kazası

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen olayda, İbrahim A. yönetimindeki 63 ABY 260 plakalı hafriyat kamyonu, Güzelyurt Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Olayın hemen ardından, çevredekilerin ihbarı ile birlikte 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücüyü kurtarmak amacıyla bölgeye kepçe gönderildi.

Sürücünün Kurtarılması

Kamyon kasasının üzerine dik vaziyette düşen sürücü, iş makinesinin kepçesi ile dikkatlice aşağı indirilerek kurtarıldı. Yaralı sürücü, hızlı bir şekilde olay yerinde bekleyen ambulansa taşındı.

Hastaneye Sevk Edildi

Olay sonrası yaralı sürücü, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şarampole düşen kamyonun sürücüsü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.