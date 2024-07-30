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Şanlıurfa'da Sıcak Hava Dalgası Hayatı Zorlaştırıyor

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamsal faaliyetleri olumsuz etkiliyor ve termometreler 42 dereceyi gösteriyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:44
Şanlıurfa'da Sıcak Hava Dalgası Hayatı Zorlaştırıyor

Şanlıurfa'da Sıcak Hava Dalga Etkisi

Şanlıurfa'da devam eden sıcak hava, halkın günlük yaşamını derinden etkiliyor. Türkiye'nin en yüksek sıcaklıklarının kaydedildiği şehirlerinden biri olan Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösteriyor.

Vatandaşlar Sıcaktan Korunmaya Çalışıyor

Kentte yaşayan halk, parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunan gölgelik alanlarda sıcağın etkisinden korunmaya çalışıyor. Özellikle aileler, bu serin yerleri tercih ederek yaz sıcaklarından uzaklaşmaya çalışıyorlar.

Alışveriş Alanlarında Önlemler Alındı

Tarihi çarşılar bölgesinde ise alışverişin daha rahat yapılabilmesi için çeşitli önlemler alındı. Burada, özelliklere vantilatörler kurulmuş durumda. Bu vantilatörler sayesinde, yüksek sıcaklıklar altında bile alışveriş yapmanın keyfi sürdürülebilir hale getirilmeye çalışılıyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

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