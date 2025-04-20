Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheli gözaltına alındı ve bunlardan 12'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile Akçakale, Ceylanpınar ve Birecik ilçelerinde önceden belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, toplamda yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri, 5 sentetik ecza maddesi ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 12 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada ise yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri, 5 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada ise yaklaşık 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 8 kök Hint keneviri, 5 sentetik ecza maddesi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.