Şanlıurfa Haliliye'de Devrilen Otomobil: 5 Kişi Yaralandı
Kaza ve müdahale
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, İ.A. (19) idaresindeki 55 EZ 355 plakalı aracın devrilmesiyle gerçekleşti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
