Şanlıurfa Haliliye'de Devrilen Otomobil: 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Necmettin Cevheri Bulvarı'nda devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı; sürücü İ.A. (19) ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 17:57
Kaza ve müdahale

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, İ.A. (19) idaresindeki 55 EZ 355 plakalı aracın devrilmesiyle gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

