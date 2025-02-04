Santorini Adası'nda Deprem Korkusu: 9 Bin Kişi Tahliye Edildi

Ege Denizi'nde meydana gelen sismik hareketlilik, Santorini Adası'nda ciddi bir korkuya yol açtı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, deprem endişesi yaşayan yaklaşık 9 bin kişi, tatil ve yerleşik hayatlarını bırakıp Ada'yı terk etti.

Bu durumu dikkate alan hava yolu şirketleri, okulların da tatil edildiği dönemde ek seferler düzenlemeye başladı. Adadan ayrılmak isteyenler için özel uçuşlar sağlanıyor.

Ayrıca, uluslararası bir uzman grubunun bugün bölgeye giderek denizaltında incelemeler yapması planlanıyor. Bu ekip, özel sensörlü cihazlarla sarsıntıların nedenlerini araştıracak.

Önlem amacıyla bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi yaşanmasının önüne geçmek için Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketi jeneratörler ve gerekli ekipmanları da Santorini Adası'na gönderdi.