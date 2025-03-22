Saraçhane'de İzinsiz Gösteri: Polise Saldırıya Müdahale

İzinsiz Gösteride Arbede!

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etme amacıyla gerçekleştirilen gösteri, Saraçhane'de başladı. Göstericilerin izinsiz bir şekilde Taksim yönüne doğru yürümek istemesi, polis ekipleri ile aralarında gerginliğe yol açtı.

Göstericiler Taksim'e Yürümek İstedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmaları protesto amacıyla bir grup, Saraçhane'de toplandı. Grubun bazı üyeleri, Taksim'e ulaşmak için Bozdoğan Kemeri'ne doğru yürümeye başladı.

Polis ekipleri, grubu Taksim'e doğru ilerlememesi konusunda uyararak, uzaklaşmalarını istedi. Ancak, bu uyarıya karşılık olarak, göstericiler polis ekiplerine havai fişek, taş ve su şişesi gibi maddeler atarak karşılık verdi.

Polis Müdahalesi ve Arbedeler

Bunun üzerine polis, gergin durumu kontrol altına almak için zaman zaman biber gazı kullanarak gruba müdahale etti. Olay yerinde polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Bu süreçte, grup, bölgede bekleyişine devam ediyor.