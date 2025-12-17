Sarıgöl'de bıçaklanan genç Ahmet Aktürk yaşamını kaybetti

Asker uğurlaması sırasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde asker uğurlaması sırasında çıkan tartışmada ağır yaralanan Ahmet Aktürk hayatını kaybetti. Genç, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Aralık ayının 5’inde ilçedeki TOKİ konutlarında meydana geldi. Asker uğurlaması sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Ahmet Aktürk vücudunun beş yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayın ardından şüpheli E.T. gözaltına alındı. Ağır yaralanan Aktürk, ilk müdahalenin ardından Sarıgöl Devlet Hastanesinden sevk edilerek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 23 yaşındaki Aktürk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Genç vatandaşın ölümü, Sarıgöl ilçesinde derin üzüntüye yol açtı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

