DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.475.659,61 -0,28%

Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı, Kar Temizlik Çalışmaları Hızlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karlar kamyonlarla taşınıyor. İlçede trafik güvenliği için temizlik çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:21
Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı, Kar Temizlik Çalışmaları Hızlandı

Kars Sarıkamış'ta Kar Temizliği Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağış sonrasında biriken karlar, kamyonlarla yerleşim alanlarının dışına taşınıyor. İlçe merkezinde aralıklarla yağan kar, hem araç hem de yaya trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu.

Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarıkamış Belediye ekipleri, 4 kamyon, 1 greyder, 2 kepçe ve 25 personelle yürütülen çalışmalarda, cadde ve sokaklardan temizlenen kar birikintilerini kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıyor. Son yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı.

Belediye Başkanı Kılıç'tan Açıklamalar

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine verdiği demeçte, ilçe merkezinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kar temizliği çalışması başlattıklarını belirtti.

Kılıç, "Ekip arkadaşlarımızla karla mücadelemizi aralıksız devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için cadde, sokak ve kaldırımlarımızı temizliyoruz. Makine parkımızda bulunan greyder, kepçe ve iş makinelerimiz, kamyonlarımızla cadde ve sokaklarda topladığımız karları şehir dışına döküyoruz" dedi.

Kış Turizmi İçin Sarıkamış'a Davet

Başkan Kılıç, karın kendileri için hiçbir zaman çile olmadığını gösterek, "Kar, geçim kaynağıdır. Sarıkamış, kış turizminin gözde yerlerinden biridir. Herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken karlar kamyonlarla yerleşim yerinin...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken karlar kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken karlar kamyonlarla yerleşim yerinin...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken karlar kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

İLGİLİ HABERLER

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosikletliyi Ezen Sürücü Adliyeye Sevk Edildi
2
Erzincan'da Terör Örgütü Propagandası Yapan 4 Şüpheli Gözaltında
3
Mısır 2025'i "Ümmü Gülsüm Yılı" İlan Etti
4
Türkiye ve Macaristan, Bilim ve İnovasyon Yılı İçin Birleşiyor
5
Bangladeş'te Eski Başbakan'ın Partisiyle Bağlantılı 83 Kişi Gözaltına Alındı
6
Tüketiciler Birliği'nden Merkez Sıcak Su Sayaçları İçin Önemli Tavsiye

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!