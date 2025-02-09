Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı, Kar Temizlik Çalışmaları Hızlandı

Kars Sarıkamış'ta Kar Temizliği Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağış sonrasında biriken karlar, kamyonlarla yerleşim alanlarının dışına taşınıyor. İlçe merkezinde aralıklarla yağan kar, hem araç hem de yaya trafiğinde ciddi aksamalara neden oldu.

Çalışmalar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Sarıkamış Belediye ekipleri, 4 kamyon, 1 greyder, 2 kepçe ve 25 personelle yürütülen çalışmalarda, cadde ve sokaklardan temizlenen kar birikintilerini kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıyor. Son yaklaşık 10 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle, ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 135 santimetreye ulaştı.

Belediye Başkanı Kılıç'tan Açıklamalar

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine verdiği demeçte, ilçe merkezinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla kar temizliği çalışması başlattıklarını belirtti.

Kılıç, "Ekip arkadaşlarımızla karla mücadelemizi aralıksız devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı için cadde, sokak ve kaldırımlarımızı temizliyoruz. Makine parkımızda bulunan greyder, kepçe ve iş makinelerimiz, kamyonlarımızla cadde ve sokaklarda topladığımız karları şehir dışına döküyoruz" dedi.

Kış Turizmi İçin Sarıkamış'a Davet

Başkan Kılıç, karın kendileri için hiçbir zaman çile olmadığını gösterek, "Kar, geçim kaynağıdır. Sarıkamış, kış turizminin gözde yerlerinden biridir. Herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken karlar kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, etkili olan yoğun yağışla biriken karlar kamyonlarla yerleşim yerinin dışına taşınıyor.