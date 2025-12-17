DOLAR
Şarkikaraağaç'ta elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Şarkikaraağaç Konya Caddesi kavşağında elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü Cariye E. ve yolcu İsmail Hakkı E. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 20:51
Kaza Konya Caddesi Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda gerçekleşti

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Konya Caddesi Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cariye E. (66) idaresindeki 32 AGB 367 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile Ali G. (78) yönetimindeki 32 KC 368 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sonucunda elektrikli bisiklet sürücüsü Cariye E. ile araçta yolcu konumunda bulunan İsmail Hakkı E. (69) yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

