Saros Körfezi'nde Kurban Bayramı Yoğunluğu Bekleniyor

Edirne'nin Ege Denizi kıyısında yer alan Saros Körfezi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla büyük bir yoğunluğa ev sahipliği yapacak.

Havaların ısınması ve deniz suyu sıcaklıklarının uygun seviyelere ulaşmasıyla birlikte, tatilcilerin bölgedeki sahillere akın etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden ve yurt dışından binlerce kişinin Saros sahillerine gelmesi öngörülüyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram tatilinde bölgede ciddi bir hareketlilik yaşanacağını belirtti. Vali Sezer, artan yoğunluk nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayarak;

“Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Bayram dolayısıyla özellikle sahil bölgelerinde bir hareketlenme var. Bayram tatilini Saros’ta geçirmek isteyenler sahillere gelmeye başladı. Gerekli güvenlik, asayiş ve trafik tedbirlerini almış durumdayız. Yurt içi ve yurt dışından tüm ziyaretçileri bekliyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip tatillerini burada geçirebilirler.”

İlgili tüm tatilcilerin güvenli bir şekilde bölgeyi ziyaret etmeleri adına hazırlıklar tamamlandı. Saros Körfezi'nin uzun kumsalları ve berrak denizi, bayram tatili için ideal bir kaçış noktası sunuyor.

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanması bekleniyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere açıklamada bulundu.