Savunma Devleri İnsansız Helikopter Üzerinde Yoğunlaşıyor

Lockheed Martin, Honeywell ve Leonardo gibi savunma ve havacılık sanayisinin global devleri, insansız-otonom helikopter geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu gelişmeler, hem sivil hem de askeri havacılık alanlarında önemli yenilikler ve avantajlar sağlıyor.

Savunma sanayinin önde gelen isimleri, insansız helikopterlerle keşif-gözetleme, istihbarat toplama, muharebe görevleri ile kargo, tıbbi malzeme ve acil yardım teslimatlarında fark yaratmayı hedefliyor. Örneğin, Lockheed Martin'e bağlı Sikorsky ve Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA), otonom bir yardımcı helikopterle ikmal ve yaralı tahliyesi projeleri üzerinde çalıştı. 2022'de UH-60A Black Hawk helikopteriyle bir teknoloji gösterimi gerçekleştirdiler ve insansız görevler için yeni bir dönemin kapılarını araladılar.

ABD Ordusu, Near Earth Autonomy ile Honeywell şirketine, UH-60L Black Hawk helikopterlerini otonom lojistik platformlara dönüştürmek için bir sözleşme verdi. Bu proje, mevcut helikopter filosunu modernize ederek insansız operasyonlar için uygun hale getirmeyi amaçlıyor. Bu sayede, askeri operasyonlarda güvenlik ve verimlilik artırılacak.

Leonardo ise, AW09 tek motorlu hafif helikopterden ilham alarak, Proteus insansız rotorlu hava aracını geliştirdi. Bu araç, Birleşik Krallık Kraliyet Donanması için hazırlandı ve deniz operasyonlarına uygun özellikler taşıyor.

Türkiye'de İnovasyon ve Stratejik İşbirlikleri

Türkiye'de, TİTRA Teknoloji ve Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü arasında imzalanan Stratejik İşbirliği Anlaşması, insansız helikopter kullanımını yaygınlaştırmak için önemli bir adım oldu. TİTRA Teknoloji, gelişmiş insansız hava aracı üretim yetenekleriyle, 2020 yılında insanlı bir helikopteri insansız hale getirmeyi başardı.

Bu kapsamda, 200 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip ve 9 saat havada kalabilen ALPİN adlı Türkiye'nin ilk insansız helikopteri geliştirildi. TİTRA, ALPİN ile insansızlaştırma sürecinin etkinliğini kanıtlayarak güvenlik güçlerinin envanterine girmeyi başardı.

TİTRA ve 5'inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, otonom sistemlerin kullanım alanlarını genişletmek için işbirliğine giderek, insansız helikopter örneklerinin çeşitlenmesi ve yaygınlaşmasını hedefliyor. Bu iki kuruluşun birleşen yetenekleri, ülkede insansız ve otonom sistemlerin teknolojisinin gelişimini hızlandıracak.

ALPİN gibi insansız helikopterler, ulaşılması zor coğrafyalarda (dağlık alanlar, afet bölgeleri) lojistik görevleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilir. Ayrıca, bu teknolojinin askeri operasyonlardaki kullanımı, insan hayatını riske atmadan kritik görevlerin yerine getirilmesini sağlayacak ve pilot yetiştirme maliyetlerini azaltacaktır.

Lockheed Martin, Honeywell, Leonardo başta olmak üzere savunma ve havacılık sanayisinin global devleri, insansız-otonom helikopter ile keşif-gözetleme, istihbarat toplama, muharebe görevleri ile kargo, tıbbi malzeme, acil yardım teslimatı görevlerine hazırlanıyor. TİTRA Teknoloji, Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN (fotoğrafta) ile 200, envanterdeki helikopterlerin insansızlaştırılmasıyla 500 ve 1000 kilogramın üzerindeki taşıma kapasiteleriyle zor coğrafyalar ve riskli bölgelerde görev yapmak için çalışmalar yürütüyor.

Lockheed Martin, Honeywell, Leonardo başta olmak üzere savunma ve havacılık sanayisinin global devleri, insansız-otonom helikopter ile keşif-gözetleme, istihbarat toplama, muharebe görevleri ile kargo, tıbbi malzeme, acil yardım teslimatı görevlerine hazırlanıyor. TİTRA Teknoloji, Türkiye'nin ilk insansız helikopteri ALPİN (fotoğrafta) ile 200, envanterdeki helikopterlerin insansızlaştırılmasıyla 500 ve 1000 kilogramın üzerindeki taşıma kapasiteleriyle zor coğrafyalar ve riskli bölgelerde görev yapmak için çalışmalar yürütüyor.