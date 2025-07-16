DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor

Ostim Savunma ve Havacılık, Türk KOBİ'lerinin yeteneklerini IDEF 2025'te sergileyecek.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 12:09
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 12:09
Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor

Türk Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Vitrin Açıyor

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi alanında yerli üretim gücünü temsil eden en önemli kümelenmelerden biri olan Ostim Savunma ve Havacılık, IDEF 2025'te yerini alacak.

KOBİ'ler Sektördeki Rolünü Kanıtlayacak

Gökşen Yıldırım tarafından bildirildiği üzere, Türk savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler, sektörün uluslararası vitrininde ürün ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Bu etkinlik, KOBİ'lerin uluslararası pazarda daha görünür hale gelmesi bakımından büyük bir fırsat sunuyor.

Ostim Savunma ve Havacılık, kendi imkanlarıyla ürettiği yenilikçi teknolojileri ve çözümleri, IDEF 2025'te uluslararası katılımcılara tanıtacak. Bu durum, Türk savunma sanayisinin global ölçekteki rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk savunma sanayisinde önemli roller üstlenen KOBİ'ler, sektörün "uluslararası vitrininde" ürün...

Türk savunma sanayisinde önemli roller üstlenen KOBİ'ler, sektörün "uluslararası vitrininde" ürün ve yeteneklerini gösterecek. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yerli üretim gücünü temsil eden en önemli kümelenmelerinden biri olan Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), IDEF 2025’e güçlü bir katılım sağlıyor. OSSA, 12'si kümelenme standında olmak üzere toplam 55 üye firmayla fuarda yerini alacak.

Türk savunma sanayisinde önemli roller üstlenen KOBİ'ler, sektörün "uluslararası vitrininde" ürün...

Türk savunma sanayisinde önemli roller üstlenen KOBİ'ler, sektörün "uluslararası vitrininde" ürün ve yeteneklerini gösterecek. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yerli üretim gücünü temsil eden en önemli kümelenmelerinden biri olan Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), IDEF 2025’e güçlü bir katılım sağlıyor. OSSA, 12'si kümelenme standında olmak üzere toplam 55 üye firmayla fuarda yerini alacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IDEF 2025'te Tanıtılacak İHA'lar: TOYDU ve KARAGUN
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Erzurum Valiliği'ni Ziyaret Etti
3
İsrail Ordusundan Gazze'ye 100'den Fazla Kamyonete Saldırı
4
Antarktika'nın Buzsuz Hali: En Detaylı Harita Yayınlandı
5
AB'nin 'Fikirdaş Ülkeler Girişimi': Zamanında Atılmış Bir Adım
6
Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pakistan'dan Kıbrıs Türküne Anlamlı Destek"

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!