Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor

Türk Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Vitrin Açıyor

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi alanında yerli üretim gücünü temsil eden en önemli kümelenmelerden biri olan Ostim Savunma ve Havacılık, IDEF 2025'te yerini alacak.

KOBİ'ler Sektördeki Rolünü Kanıtlayacak

Gökşen Yıldırım tarafından bildirildiği üzere, Türk savunma sanayisinde önemli bir yere sahip olan KOBİ'ler, sektörün uluslararası vitrininde ürün ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Bu etkinlik, KOBİ'lerin uluslararası pazarda daha görünür hale gelmesi bakımından büyük bir fırsat sunuyor.

Ostim Savunma ve Havacılık, kendi imkanlarıyla ürettiği yenilikçi teknolojileri ve çözümleri, IDEF 2025'te uluslararası katılımcılara tanıtacak. Bu durum, Türk savunma sanayisinin global ölçekteki rekabet gücünü artıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türk savunma sanayisinde önemli roller üstlenen KOBİ'ler, sektörün "uluslararası vitrininde" ürün ve yeteneklerini gösterecek. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yerli üretim gücünü temsil eden en önemli kümelenmelerinden biri olan Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), IDEF 2025’e güçlü bir katılım sağlıyor. OSSA, 12'si kümelenme standında olmak üzere toplam 55 üye firmayla fuarda yerini alacak.

Türk savunma sanayisinde önemli roller üstlenen KOBİ'ler, sektörün "uluslararası vitrininde" ürün ve yeteneklerini gösterecek. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde yerli üretim gücünü temsil eden en önemli kümelenmelerinden biri olan Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), IDEF 2025’e güçlü bir katılım sağlıyor. OSSA, 12'si kümelenme standında olmak üzere toplam 55 üye firmayla fuarda yerini alacak.