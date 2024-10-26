Savunma Sanayisine Duygu Dolu Destek Mesajları

Savunma Sanayisine Destek Artıyor

TÜRK HAVACILIK ve UZAY SANAYİİ (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) internet üzerinden yürütülen bağış kampanyası büyük bir ilgi gördü. Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) hesabına çok sayıda bağış yapıldı ve bu bağışlarla birlikte duygusal mesajlar da dikkat çekti.

Bağışlar ve Duygusal Mesajlar

AA muhabirinin edindiği verilere göre, SSB'nin internet sitesi aracılığıyla gelen bağış miktarları önemli ölçüde arttı. Vatandaşlar, SSB'nin bağış sayfasından desteğini sundu. Gönderilen mesajlardan bazıları şu şekildedir:

"Vatan sana canım feda. Bir kurşun da benden olsun."

"Gökyüzümüzde demirden alıcı kuşlarımız, topraklarımızı koruyacak çelikten yürüyen kalelerimiz, denizlerimiz de düşmanı avlayan milli gemilerimizin olması için bağışımdır."

"Hakkınız ödenmez, karınca misali bir katre katkımız olursa ne mutlu. Savunma sanayisini desteklemek için kanuna gerek yok."

"İlelebet bağımsız Türkiye için."

"Ya istiklal ya ölüm, gereken neyse yaparız."

"Siz yeter ki bir şeyler yapın, biz finanse ederiz."

Bağış Seçenekleri Çeşitlilik Gösteriyor

Bağış yapanların arasında 100 bin lira yollayanlar olduğu gibi, 100 lira gibi simbolojik desteklerde bulunanlar da yer aldı. Ayrıca, bazı vatandaşlar kredi kartları ile de destek vermek için harekete geçti. Kimi, "Kanun çıkmasa da helali hoş olsun" diyerek, 750 lira gönderdiklerini ifade ederken, bazıları ise, "Tüm param bu kadardı" şeklinde duygusal bir mesajla bağış yaptı.

Bireysel Destek ve Moral

Bu bağışların yanı sıra, bazı insanlar "zekat ve sadaka" olarak da katkı sunmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, Türk halkının savunma sektörüne olan bağlılığını ve desteğini göstermektedir.