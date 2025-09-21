SDG, Halep'in doğu kırsalındaki köylere havan saldırısı

Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin Halep'in doğu kırsalındaki Tel Maaz, Alsa ve Kiyariye köylerine yerel saatle 18.20'de havan saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 13:14
Suriye Savunma Bakanlığı SANA aracılığıyla duyurdu

Suriye Savunma Bakanlığı'nın Medya ve İletişim Yönetimi'ne dayandırılan ve resmi haber ajansı SANA'da yayımlanan açıklamada, SDG adıyla anılan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğu kırsalındaki köylere saldırı düzenlediği bildirildi.

Açıklamaya göre, dün yerel saatle 18.20'de SDG, Halep'in doğu kırsalında bulunan Tel Maaz, Alsa ve Kiyariye köylerini havanlarla hedef aldı.

Haberde ayrıca, SDG'nin kontrolü dışındaki köyleri bombaladığı ve örgütün kendi kontrolündeki Um Tine köyüne de roket attığının Suriye ordusu tarafından tespit edildiği belirtildi.

PKK/YPG'ye bağlı medya organlarının, Suriye ordusunun Um Tine köyünü vurduğuna dair iddialarının kesin bir dille yalanlandığı haberde, "Köyü hedef alan taraf SDG’nin kendisidir." ifadesine yer verildi.

Haberde ayrıca, "Um Tine köyünde işlenen katliamın tüm sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren SDG’ye aittir." denildi.

