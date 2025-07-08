Şehit Astsubay Fikret Mangura Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura Son Yolculuğuna Uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit düşen Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura (37), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreni Akhisar Yeni Camisi'nde gerçekleştirildi. Törende, şehidin annesi Misliye Ozan ve eşi Melahat Mangura ile 6 yaşındaki kızı Deniz Ece, şehidin naaşına sarılarak büyük bir üzüntü yaşadı. Pankreas kanseri tedavisi gören emekli polis memuru babası Vasfi Mangura da cenazeye sedyeyle katıldı.

Cenaze esnasında, şehidin üvey kızı Deniz Ece’ye babasının beresi giydirildi. Ayrıca, ağabeyi Nihat Mangura, naaşın başında nöbet tutan askerlerin yüzünü sildi.

Şehidin naaşı, öğle namazının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde İzmir'in Seferihisar ilçesindeki şehitliğe defnedilmek üzere götürüldü.

Cenaze törenine; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Milletvekilleri Şenol Sunat, Selma Aliye Kavaf, Ege Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aile dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Yeni Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı nedeniyle şehit olan Piyade Komando Astsubay Kıdemli Çavuş Fikret Mangura için Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Yeni Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.