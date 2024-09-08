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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Ailesine Acı Haber Ulaştı

Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Zonguldak'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 23:03
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun Ailesine Acı Haber Ulaştı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eroğlu'nun Ailesine Acı Haber

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen bir kaza neticesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun acı haberi Zonguldak'taki ailesine bildirildi.

Aileye Başsağlığı Ziyareti

Şehit Eroğlu'nun, Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ortacı köyünde yaşayan ailesine, ali Eroğlu (baba), Hafize Eroğlu (anne) ve kardeşlerine, ilgili yetkililerce şehadet haberi verildi. Şehit evine Türk bayrağı asıldı.

Resmi Kurumların Taziye Ziyareti

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Bölge Komutanı Deniz Albay Ahmet Öztürk, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve diğer ilçe protokol üyeleri, aile fertlerine başsağlığı diledi.

Köy Sakinlerinden Destek

Şehidin acısı kayıtsız kalamazken, köydeki sakinler de evlerinin pencere ve balkonlarına Türk bayrağı astılar. 4 yıllık evli olan Ömer Eroğlu'nun 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 3 jandarma uzman çavuş ve bir jandarma uzman onbaşı şehit olmuştur.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer...

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu'nun şehadet haberi, Zonguldak'taki ailesine ulaştırıldı.

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