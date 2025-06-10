Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 8. Yılında Anıldı

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Vefatının 8. Yılında Anıldı

PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, vefatının sekizinci yılında Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı. 9 Haziran 2017'de, öğretmenlik hayatının en başında, görevi sırasında teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Yalçın için bir anma töreni düzenlendi.

Törene, Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın ile birlikte Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve öğrencileri katıldı. Anma töreninde, Aybüke öğretmenin şehadetinin 8. yıl dönümü nedeniyle 8 hatim okutularak dua edildi.

Yağmurlarla sulanan Aybüke öğretmenin mezarının üzerine çiçekler bırakıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu. Baba Sadık Yalçın, kızının kaybının üzerinden geçen 8 yıla rağmen, aile olarak üzgün olduklarını dile getirerek, "Türkiye'de Aybüke öğretmen gibi 200 civarında öğretmenin şehit olduğunu" ifade etti.

Sadık Yalçın, "Bu çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Yattıkları yer nur olsun. Mekanları cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimize komşu, bizlere de şefaatçi olurlar," diyerek şehitlerin hatırasının önemine vurgu yaptı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aybüke öğretmenin şehit olduğu günde "Ben öğretmen oldum" sevinci yaşadığını hatırlatarak, Yalçın’ın vatan sevgisi ve meslek aşkıyla Türk milletinin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Mercan, "Umut ediyoruz ve inanıyoruz ki onun gerçekleştirmek istediği ideallerini, yarım kalan hayallerini yine onun gibi kıymetli öğretmen arkadaşlarımızın yetiştirdiği genç nesiller gerçekleştirecek," şeklinde konuştu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de başta Şenay Aybüke Yalçın olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitleri anarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle andı. Gelgör, Aybüke öğretmenin hatırasını yaşatmak amacıyla adının ilçedeki park ve binalara verilmekte olduğunu da ifade etti.

Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu öğrencileri olan Zeren Yonar ve İpek Akyürek, Aybüke öğretmen gibi biri olmak istediklerini ve onun yolundan gideceklerini dile getirdiler.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anıldı.