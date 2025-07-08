Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı Aksaray'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Özkanlı'nın Cenaze Töreni

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği görev sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan

Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı katıldı.

Son Veda

Şehit Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi. Burada, şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı büyük bir acıyla ayakta durmaya çalıştı.

Cenaze töreninde şehidin annesine, ağabeyine ve dedesine baş sağlığı dileyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ailenin acısını paylaşarak destek oldu. Dede Ömer Ali Özkanlı, Türk bayrağına sarılı naaşına sarılırken, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Acı Dolu Anlar

Şehidin kuzeni Mehmet Bulat, "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası" diyerek duygusal anlar yaşadı. Ayrıca, şehidin silah arkadaşlarından biri, dede Özkanlı'ya sarılarak, "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze Namazı ve Defin Töreni

Şehidin naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi. Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.