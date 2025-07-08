DOLAR
40,02 -0,07%
EURO
46,92 -0,05%
ALTIN
4.282,53 0,15%
BITCOIN
4.357.472,75 -0,85%

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı Aksaray'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, Aksaray'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 14:37
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı Aksaray'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Özkanlı'nın Cenaze Töreni

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği görev sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan
Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı katıldı.

Son Veda

Şehit Özkanlı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Ortaköy Devlet Hastanesi morgundan alınarak cenaze töreninin yapılacağı Ortaköy İlçe Meydanı'na getirildi. Burada, şehidin annesi Huriye, ağabeyi Ömer ve dedesi Ömer Ali Özkanlı büyük bir acıyla ayakta durmaya çalıştı.

Cenaze töreninde şehidin annesine, ağabeyine ve dedesine baş sağlığı dileyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ailenin acısını paylaşarak destek oldu. Dede Ömer Ali Özkanlı, Türk bayrağına sarılı naaşına sarılırken, gözyaşlarına hâkim olamadı.

Acı Dolu Anlar

Şehidin kuzeni Mehmet Bulat, "Kardeşim yetimleri yetim bıraktın. Sana nasıl güzel yakışmış şehitlik. Cennet kokuyor burası" diyerek duygusal anlar yaşadı. Ayrıca, şehidin silah arkadaşlarından biri, dede Özkanlı'ya sarılarak, "Özkan beni kurtardı ben onu kurtaramadım" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze Namazı ve Defin Töreni

Şehidin naaşı, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Namlıkışla köy mezarlığında toprağa verildi. Törene; şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki mağarada arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde toprağa verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Fikri Mülkiyet Alanında Önemli Kazanımlar Elde Etti
2
Şehit Astsubay Fikret Mangura Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
3
Şırnak'tan Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Nakli
4
Kilis'te Evlenecek 15 Çifte Düğün Salonu Desteği
5
Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Uyanık, Bitlis'te Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak, Balıkesir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL