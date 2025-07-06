Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Ailesine Acı Haber Ulaştı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın Ailesine Acı Haber Verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.
Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ve yakınlarına acı haberi sundu. Şehidin yakınları, bu acı haberle birlikte gözyaşlarını tutamadı.
Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Acı haberin ardından şehidin yakınları ve komşuları eve akın etti.
Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında zehirli gaza maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında zehirli gaza maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı.