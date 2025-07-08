Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya'da Sonsuzluğa Uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert İçin Cenaze Töreni

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreni, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Cenaze Törenine Katılım

Törene, şehidin babası Hikmet Sert ve annesi Emine Sert başta olmak üzere, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Abdurrahman Babacan katıldı. Ayrıca, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ile askeri ve sivil diğer ilgililer de törende yer aldı.

Babası Gözyaşlarına Boğuldu

Teğmen Sert'in naaşı, askerlerin omzunda katafalka konulurken, baba Hikmet Sert, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından, İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından tekbirler getirildi ve bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.

Şehit Teğmen Sert'in Defni

Şehidin naaşı, askerlerin omzuna alınarak top arabasına taşındı. Gerçekleştirilen duygulu törenden sonra, şehit Teğmen Furkan Sert, Malatya Şehitliği'ne defnedildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Hikmet Sert (solda 3), Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda 4), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan (solda 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (solda), AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci (sağda 7) ve Abdurrahman Babacan (sağda 8), 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz (solda 2), AK Parti İl Başkanı Ali Bakan (sağda 6) katıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Hikmet Sert (solda 3), Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda 4), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan (solda 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (solda), AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci (sağda 7) ve Abdurrahman Babacan (sağda 8), 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz (solda 2), AK Parti İl Başkanı Ali Bakan (sağda 6) katıldı.