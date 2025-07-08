DOLAR
40,02 -0,08%
EURO
46,87 0,05%
ALTIN
4.241,52 1,1%
BITCOIN
4.340.067,89 -0,44%

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya'da Sonsuzluğa Uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya'da düzenlenen cenaze töreniyle sonsuzluğa uğurlandı.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 17:46
Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya'da Sonsuzluğa Uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert İçin Cenaze Töreni

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit için Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreni, büyük bir katılımla gerçekleşti.

Cenaze Törenine Katılım

Törene, şehidin babası Hikmet Sert ve annesi Emine Sert başta olmak üzere, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Abdurrahman Babacan katıldı. Ayrıca, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ile askeri ve sivil diğer ilgililer de törende yer aldı.

Babası Gözyaşlarına Boğuldu

Teğmen Sert'in naaşı, askerlerin omzunda katafalka konulurken, baba Hikmet Sert, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından, İl Müftüsü Ramazan Dolu, cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından tekbirler getirildi ve bu sırada 2. Ordu Komutanlığı Bando Takımı da tekbirlere eşlik etti.

Şehit Teğmen Sert'in Defni

Şehidin naaşı, askerlerin omzuna alınarak top arabasına taşındı. Gerçekleştirilen duygulu törenden sonra, şehit Teğmen Furkan Sert, Malatya Şehitliği'ne defnedildi.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Hikmet Sert (solda 3), Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda 4), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan (solda 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (solda), AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci (sağda 7) ve Abdurrahman Babacan (sağda 8), 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz (solda 2), AK Parti İl Başkanı Ali Bakan (sağda 6) katıldı.

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz...

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Hikmet Sert (solda 3), Malatya Valisi Seddar Yavuz (solda 4), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan (solda 5), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (solda), AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci (sağda 7) ve Abdurrahman Babacan (sağda 8), 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz (solda 2), AK Parti İl Başkanı Ali Bakan (sağda 6) katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya'da Sonsuzluğa Uğurlandı
2
Sivas'ta Kayıp Alzheimer Hastası Kadın Kızılırmak'ta Ölü Bulundu
3
Kocaeli'de 'Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı' İmzalandı
4
Hüseyin Yayman'dan Terör ve Anayasa Açıklamaları
5
Konya'da Depozito İade Makineleri Tüm ilçelere Yaygınlaşacak
6
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel Yangını Davası Devam Ediyor
7
Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Yapı Kredi'den Rekor Promosyon: 72.500 TL Ödeme!

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek